Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тяжелобольная Катерина Тышкевич показала страшные рубцы на теле после сепсиса

Тяжелобольная Катерина Тышкевич показала страшные рубцы на теле после сепсиса

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Артистка обратилась к косметологу, чтобы убрать последствия хирургического вмешательства.

Украинская актриса Екатерина Тиышкевич, которая на днях озвучила свой диагноз, показала оставшиеся у нее на руке рубцы после сепсиса.

В сторис своей страницы в Instagram артистка разместила короткое видео из кабинета косметолога. К специалисту Екатерина обратилась, чтобы с помощью процедур устранить последствия хирургического вмешательства:

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Сегодня впервые проходила лазер и инъекции в руке. Чтобы хоть немного убрать последствия операции после сепсиса. Саму жесть выкладывать не буду, но это очень больно", – поделилась Тышкевич.

Екатерина Тишкевич показала рубцы, которые остались у нее на руке после сепсиса

Екатерина Тишкевич показала рубцы, которые остались у нее на руке после сепсиса

Отметим, что Екатерина Тышкевич много лет страдает от страшной головной боли. Три месяца назад во время прохождения лечения в одной из больниц в Одессе Тышкевич занесли инфекцию. У актрисы развился сепсис, она 10 дней провела в медикаментозном сне.

Как рассказывала Тышкевич, из-за сепсиса у нее очень набухла и покраснела рука. Муж актрисы боялся, что руку могут ампутировать. Врачам пришлось разрезать руку в трех местах, чтобы проверить, нет ли у Тышкевич некроза. По словам Екатерины, после этого отек стал уменьшаться. Однако порезы были столь глубокими, что остались шрамы в трех местах.

Напомним, на днях Екатерина Тыкшевич ошеломила, что ее в Польше обматерил таксист и угрожал выбросить посреди дороги.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация