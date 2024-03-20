Тяжелобольная Катерина Тышкевич показала страшные рубцы на теле после сепсиса

Украинская актриса Екатерина Тиышкевич, которая на днях озвучила свой диагноз, показала оставшиеся у нее на руке рубцы после сепсиса.

В сторис своей страницы в Instagram артистка разместила короткое видео из кабинета косметолога. К специалисту Екатерина обратилась, чтобы с помощью процедур устранить последствия хирургического вмешательства:

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Сегодня впервые проходила лазер и инъекции в руке. Чтобы хоть немного убрать последствия операции после сепсиса. Саму жесть выкладывать не буду, но это очень больно", – поделилась Тышкевич.

Екатерина Тишкевич показала рубцы, которые остались у нее на руке после сепсиса

Отметим, что Екатерина Тышкевич много лет страдает от страшной головной боли. Три месяца назад во время прохождения лечения в одной из больниц в Одессе Тышкевич занесли инфекцию. У актрисы развился сепсис, она 10 дней провела в медикаментозном сне.

Как рассказывала Тышкевич, из-за сепсиса у нее очень набухла и покраснела рука. Муж актрисы боялся, что руку могут ампутировать. Врачам пришлось разрезать руку в трех местах, чтобы проверить, нет ли у Тышкевич некроза. По словам Екатерины, после этого отек стал уменьшаться. Однако порезы были столь глубокими, что остались шрамы в трех местах.

Напомним, на днях Екатерина Тыкшевич ошеломила, что ее в Польше обматерил таксист и угрожал выбросить посреди дороги.

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