Тяжелобольная Катерина Тышкевич появилась на свежих видео и призналась, как себя чувствует

Артистка порадовала фанатов новыми кадрами из палаты.
Украинская актриса Екатерина Тышкевич стала чаще выходить на связь к фанатам, чтобы сообщить, что она все еще продолжает бороться за жизнь.
На своей странице Instagram Тышкевич опубликовала краткое видео. На нем видно, что артистке становится уже получше. Она улыбается и даже шутит.
"Я все еще на планете Земля", – написала на кадрах тяжелобольная.
Рядом со своей женой в больнице постоянно находится супруг, актер Валентин Томусяк. Он также в своем фотоблоге показал их совместное видео. На этот раз в окружении медицинского оборудования они были очень счастливы. Более того, Екатерина даже пыталась поцеловать своего любимого.
"Восстанавливаемся", – сообщил Валентин.
Отметим, актриса уже долгое время находится в стенах больницы. Известно, что она заболела сепсисом, который вызвал осложнения. Больше всего пострадали легкие, печень и сердце. В результате она попала в реанимацию.
Лишь недавно Екатерина Тышкевич находит в себе силы делиться собственными фото из больницы. В частности, вчера она впервые после реанимации вышла на связь и показала, как выглядела.
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