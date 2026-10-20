Тяжелобольная Кристина Эпплгейт шокировала, что ей поставили неправильный диагноз: от чего страдает актриса

Кристина Эпплгейт / © Associated Press

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Голливудская актриса Кристина Эпплгейт, у которой в 2021 году обнаружили неизлечимую болезнь, шокировала, что ей поставили неправильный диагноз.

Об этом 54-летняя артистка рассказала на своем подкасте MeSsy. В 2021 году знаменитость узнала, что у нее рассеянный склероз, который неизлечим. Однако оказалось, что этот диагноз был ошибочным. На самом же деле у Кристины Эпплгейт нет рассеянного склероза.

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«Доктор зашла в мою комнату и сказала: „Привет, у вас нет рассеянного склероза“. Я была, так сказать, совсем несчастлива. Все остальные были так счастливы», — вспомнила актриса.

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Кристина Эпплгейт / © Associated Press

Родные звезды Голливуда ощутили облегчение. Тем временем сама Кристина Эпплгейт несколько обеспокоена. Хотя у нее и нет рассеянного склероза, однако проблемы со здоровьем никуда не исчезли. Теперь медики постараются выяснить, от чего же на самом деле страдает знаменитость и что влияет на ее состояние.

«Не бывает, когда мне ставят неправильный диагноз, а потом вдруг мне становится лучше. Мне не стало лучше! Даже похуже. Так что я снова оказалась в начале, когда не знаю, что со мной происходит. И мои врачи выясняют, что происходит с 2021 года, почему это произошло», — поделилась артистка.

Напомним, недавно украинский режиссер Алексей Комаровский рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Знаменитость уже признался, как нашел у себя рак на лице.

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