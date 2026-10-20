ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
409
Время на прочтение
1 мин

Тяжелобольная Кристина Эпплгейт шокировала, что ей поставили неправильный диагноз: от чего страдает актриса

В 2021 году у Кристины Эпплгейт обнаружили рассеянный склероз. Оказалось, что этот диагноз был ошибочным.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кристина Эпплгейт

Кристина Эпплгейт / © Associated Press

Голливудская актриса Кристина Эпплгейт, у которой в 2021 году обнаружили неизлечимую болезнь, шокировала, что ей поставили неправильный диагноз.

Об этом 54-летняя артистка рассказала на своем подкасте MeSsy. В 2021 году знаменитость узнала, что у нее рассеянный склероз, который неизлечим. Однако оказалось, что этот диагноз был ошибочным. На самом же деле у Кристины Эпплгейт нет рассеянного склероза.

«Доктор зашла в мою комнату и сказала: „Привет, у вас нет рассеянного склероза“. Я была, так сказать, совсем несчастлива. Все остальные были так счастливы», — вспомнила актриса.

Кристина Эпплгейт / © Associated Press

Кристина Эпплгейт / © Associated Press

Родные звезды Голливуда ощутили облегчение. Тем временем сама Кристина Эпплгейт несколько обеспокоена. Хотя у нее и нет рассеянного склероза, однако проблемы со здоровьем никуда не исчезли. Теперь медики постараются выяснить, от чего же на самом деле страдает знаменитость и что влияет на ее состояние.

«Не бывает, когда мне ставят неправильный диагноз, а потом вдруг мне становится лучше. Мне не стало лучше! Даже похуже. Так что я снова оказалась в начале, когда не знаю, что со мной происходит. И мои врачи выясняют, что происходит с 2021 года, почему это произошло», — поделилась артистка.

Напомним, недавно украинский режиссер Алексей Комаровский рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Знаменитость уже признался, как нашел у себя рак на лице.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie