Тяжелобольная МакSим пришла в сознание во время визита священника: "Чудеса случаются"

К артистке пригласили священника.

Российская певица МакSим, которая более трех недель находится в больнице в тяжелом состоянии, на мгновение пришла в себя после искусственной комы.

Звезда пришла в сознание во время визита священника. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова в Instagram. Она отметила, что еще рано говорить о том, что Марина Абросимова (имя МакSим — Ред.) в стабильном состоянии, но надежда есть.

"Наш дорогой отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для неё. Господь дал такую возможность и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь", — написала директор.

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Также Соколова запостила видеообращение священника, который рассказал, что МакSим осознавала происходящее: "Действительно, она уже две недели находится в коме. Но когда я вошел, меня встретил ее внимательный и понимающий взгляд. Я пособоровал Марину и причастил Святых Христовых Тайн. И не один я заметил, как ее глаза наполнились радостью, лицо стало светлым. Мы все засвидетельствовали, что она вместе с нами и понимает, что происходит".

Напомним, недавно директор МакSим вспомнила разговор с ней перед комой. Сейчас директор артистки также находится в больнице.

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