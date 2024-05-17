Тяжелобольная Селин Дион показала редкое фото с 13-летними сыновьями и удивила их взрослым видом

Канадская певица Селин Дион, страдающая неизлечимой тяжелой болезнью, показалась со сразу тремя своими сыновьями.

В частности, в своем фотоблоге Селин показала, как проводит время с 13-летними близнецами Эдди и Нельсоном и старшим 23-летним сыном Рене-Шарлем. Вместе семья приехала на концерт The Rolling Stones в Лас-Вегасе. А на изображении они позируют за кулисами с фронтменом группы Миком Джаггером. Так, 56-летняя Дион предстает на каблуках в красном платье.

"В прошлую субботу у меня появилась возможность попасть на концерт The Rolling Stones во время их тура в Лас-Вегасе. Какое невероятное шоу! Особая благодарность Мику Джаггеру за теплую встречу с моей семьей. Вы нас ошеломили", - обратилась к звезде певица.

Селин Дион с сыновьями и Миком Джаггером / Фото: instagram.com/celinedion

К слову, в комментариях поклонники были удивлены, как быстро подросли 13-летние близнецы и оставили в комментариях много комплиментов Селин, которая борется с неизлечимым недугом:

Это ее близнецы? Они уже такие взрослые!

Так приятно видеть тебя счастливой и здоровой. Люблю очень сильно

Селин, вы выглядите невероятно! Продолжайте борьбу!

Так рада видеть Селин счастливой! Юные близнецы очень красивые, они так быстро выросли. Селин, ты выглядишь великолепно

Отметим, в конце 2022 года у Селин Дион обнаружили неизлечимый синдром мышечной скованности, когда в мышцах возникают непроизвольные спазмы. Певица воспитывает сыновей одна, ведь ее муж умер восемь лет назад от рака.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала редкое фото с 4-летней дочкой в вышиванке и восхитила их объятиями.

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