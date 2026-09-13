Тяжелобольная Селин Дион расплакалась на сцене после долгой паузы и обратилась к публике

Селин Дион / © Associated Press

Реклама

Канадская певица Селин Дион после продолжительного перерыва вернулась на сцену и не смогла сдержать слез во время первого большого концерта в Париже.

Так, 58-летняя канадская певица выступила перед более чем 30 тысячами зрителей после многолетней паузы в карьере. До этого артистка была вынуждена отойти от сцены из-за диагностированного у нее синдрома скованного человека — редкого неврологического заболевания, вызывающего мышечную скованность и болезненные спазмы.

Реклама

Увидев заполненную арену и безумную реакцию публики, Дион не смогла сдержать эмоций. Прямо на сцене она расплакалась и щемяще обратилась к поклонникам с благодарностью и любовью.

Реклама

Селин Дион / © Associated Press

«Я пообещала себе не плакать, но я не сдерживаю своих обещаний. Но я так рада вас всех видеть. Я скучала по вам. Я пообещала вернуться, снова быть на сцене. Спасибо, что пришли. Если вы впервые в Париже, надеюсь, вы влюбитесь в него так же, как и я. В конце концов это прекрасно, что мы все вместе. Я пообещала вернуться, снова быть на сцене. Вот я здесь, пою для вас и пою для себя, пою вживую», — процитировало артистку издание Daily Mail.

Дион призналась, что именно возможность снова петь вживую была ее великой мечтой. На сцену она вернулась после лет лечения и реабилитации.

Селин Дион / © Associated Press

Диагноз певице поставили в 2022 году, а уже в следующем году она объявила об отмене концертов из-за состояния здоровья. В последние годы артистка занималась физиотерапией и вокальной терапией, а также регулярно тренировалась.

К слову, после первого выступления в Париже Дион планирует продолжить концертную деятельность. Осенью 2026 она должна дать еще 16 концертов, а десять выступлений запланированы на май 2027-го.

Реклама

Напомним, недавно юморист Владимир Жогло раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка, которую перенес целью похудеть. Артист потерял 65 кг.

Новости партнеров