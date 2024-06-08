Тяжелобольная Селин Дион шокировала проявлениями своего недуга, который ломает ребра: "Будто кто-то душит"

Канадская певица Селин Дион, страдающая неизлечимой тяжелой болезнью, поделилась подробностями ее симптомов.

Как известно, в конце 2022 звезде диагностировали синдром мышечной скованности, когда в мышцах возникают непроизвольные спазмы. Поэтому она перестала выходить на сцену. Так, в интервью "Today" Селин призналась, как во время недуга ее сопровождает постоянный дискомфорт. В частности, она испытывает спазмы в гортани, животе, позвоночнике и ребрах. Более того, однажды судороги были настолько сильными, что сломали Дион ребра.

Селин Дион

"Меня будто кто-то душит и толкает гортань. Это как говорить вот так (на определенной тональности – прим. ред.), и ты не можешь это изменить. Такой спазм может проявляться и в брюшном участке, позвоночнике или ребрах. Например, когда я сгибаю ноги, они остаются в таком положении, или когда я готовлю, мои пальцы, мои руки, становятся в определенное положение, которое ты не можешь разблокировать. Однажды у меня были сломаны ребра из-за очень острого спазма", - ошеломила артистка.

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич, страдающая сильными головными болями, в слезах призналась, что новые методы лечения бессильны.

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