Тяжелобольная Шеннен Доэрти шокировала подробностями своего завещания

Американская актриса Шеннен Доэрти откровенно рассказала, как видит свой похоронный процесс.

Знаменитость уже составила завещание. Его исполнителем после своей смерти назначила ближайшего друга Криса Кортаццо. Она отметила, что именно он должен развеять ее прах после кремации. К слову, Шеннен также завещает, чтобы из ее праха создали украшения, как когда-то она сделала из папиного. Об этом актриса рассказала в своем подкасте "Давайте проясним с Шеннен Доэрти".

"Я не хочу быть захороненной, хочу, чтобы меня кремировали. И я читала о том, что из праха можно сделать ожерелье и вырастить дерево. Я некоторое время так носила своего папу вокруг шеи в виде украшения, но меня мучили ночные ужасы. И на самом деле не знаю, куда оно делось", - призналась Шеннен.

Шеннен Доэрти / Фото: instagram.com/theshando

Более того, знаменитость заявила, что хочет, чтобы ее прах "смешали с останками ее собаки и отца".

Также звезда ответила, что хотела бы избежать на прощальной церемонии некоторых людей. В частности, тех, которые придут попрощаться с ней не по собственному желанию, а потому что "так надо". И добавила, что процессия должна превратиться в "праздник любви".

"Я не хочу, чтобы они были там, потому что причины их появления точно не самые лучшие. Они будут присутствовать на прощании, потому что это политически корректный поступок, и они не хотят выглядеть плохо, поэтому я, так сказать, хочу снять с их ответственность и превратить мои похороны в праздник любви. Не хочу, чтобы люди плакали или говорили за спиной: "Слава богу, эта с*чка уже мертва", - подчеркнула Доэрти.

Напомним, 52-летняя актриса Шеннен Доэрти уже долгое время борется с четвертой стадией рака молочной железы, что почти не оставляет шансов на жизнь. После операции по удалению опухоли в головном мозге она призналась, что болезнь распространилась на кости. И недавно знаменитость поделилась прогнозами врачей.

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