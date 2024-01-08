Тяжелобольная Шеннен Доэрти удивила, как пыталась забеременеть во время рака

Американская актриса Шеннен Доэрти шокировала признанием, как с экс-мужем Куртом Исварынко, с которым она разошлась после 11 лет брака, пыталась забеременеть.

В своем подкасте "Давайте проясним с Шеннен Доэрти" артистка впервые призналась, что незадолго до диагностирования рака она "отчаянно" пыталась забеременеть. Так, вместе с экс-мужем, фотографом Куртом Исварынко, они решились на искусственное оплодотворение.

В 2015 у звезды обнаружили рак молочной железы. Однако даже во время онкоболезни актриса повторно обращалась к искусственному оплодотворению. И звезда предполагает, что именно процедура ЭКО могла повлиять на состояние ее здоровья.

Шеннен Доэрти с экс-мужем / Фото: Associated Press

"Я считала, что причиной рака могло стать ЭКО. Я встретила своего мужа на позднем этапе жизни, и, как вы знаете, многое произошло. Когда пришло время принимать решения, мы остановились на искусственном оплодотворении. Я сделала несколько попыток", - рассказала Доэрти, пишет People.

Тогда же она отказалась от определенных методов лечения, невзирая на рекомендации врача. Ведь, по словам Шеннен, она слышала не одну историю от женщин, у которых после искусственного оплодотворения диагностировали рак.

"Многие другие женщины, которых я знала, которые делали ЭКО, в результате также заболели раком молочной железы. Те гормоны, которые попадают в организм во время ЭКО, только увеличивают риск. По крайней мере, это мое мнение", - поделилась знаменитость.

Шеннен Доэрти / Фото: Associated Press

В 2017 году у актрисы состоялась ремиссия. Впрочем, они с экс-мужем уже отвергали мысли о детях. Поскольку после тяжелого пути лечения звезда больше не хотела рисковать своим здоровьем. К тому же, по ее словам, у нее наступила менопауза.

"Когда я получила ремиссию после химиотерапии и всего этого, я была уверена, что больше не буду делать ЭКО, потому что уже была менопауза. Тогда мое решение основывалось на определенных фактах, которые я знала и исследовала", - добавила Шеннен.

Отметим, что уже более 12 лет Шеннен Доэрти ведет борьбу с раком четвертой стадии. Теперь артистка после операции по удалению опухоли в головном мозге призналась, что болезнь распространилась на кости. И недавно знаменитость поделилась прогнозами врачей.

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