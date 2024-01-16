Тяжелобольная Тышкевич шокировала, как выглядит ее рука из-за сепсиса и с какими последствиями борется до сих пор

Украинская актриса Екатерина Тышкевич ошеломила, как выглядела ее рука из-за сепсиса, а также призналась, с какими последствиями болезни борется до сих пор.

В интервью Алине Доротюк артистка рассказала, что ее рука была очень отечной и покрасневшей. Более того, даже муж актрисы – Валентин Томусяк – думал, что руку уже не спасти.

Рука Екатерины Тышкевич / Фото: скриншот с видео

Врачам пришлось разрезать руку в трех местах. Как говорит Екатерина, после этого отек стал уменьшаться. Однако порезы были настолько глубокими, что остались шрамы в трех местах.

"Врачи разрезали руку в трех местах, чтобы проверить, нет ли некроза внутри. Рука выглядела ужасно. Валик говорил, что думал, что мы потеряем руку. Она была, как нога. На тот момент она в раз пять увеличилась. После того, как разрезали руку, она начала сдуваться. Сейчас у меня рука маленькая. Хоть и с последствиями, но все хорошо", — поделилась актриса.

Рука Екатерины Тышкевич / Фото: скриншот с видео

Екатерина Тышкевич говорит, что в будущем планирует избавиться от шрамов на руке с помощью косметологического вмешательства.

Рука Екатерины Тышкевич / Фото: скриншот с видео

"Сейчас оно стягивается, я уже даже не хожу на перевязки, это уже как рубцы. Конечно, будет необходимо косметологическое вмешательство, потому что мне, как актрисе, с такой рукой не играть определенные роли", — призналась знаменитость.

Рука Екатерины Тышкевич / Фото: скриншот с видео

В настоящее время Екатерина Тышкевич находится на реабилитации. Как говорит знаменитость, из-за сепсиса очень сильно пострадали органы. Актрисе приходится пить немало лекарств, чтобы восстановиться после тяжелой болезни.

"Есть много еще последствий. Когда органы были в таком состоянии, они восстанавливаются не через неделю. До сих пор у меня есть тахикардия, повышенное давление. Я пью очень дорогое лекарство для печени для восстановления, мне еще пить его три месяца. Сил пока не так много, как было раньше", — поделилась знаменитость.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич призналась, что не собирается судиться с больницей, где ее заразили сепсисом. Актриса объяснила, почему приняла такое решение.

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