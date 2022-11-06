Тяжелобольная Тышкевич со слезами на глазах рассказала о мыслях о самоубийстве: "Нет сил бороться"

Актриса призналась, что врачи так и не смогли установить окончательный диагноз и помочь ей.

Известная актриса Екатерина Тышкевич рассказала о ходе своей болезни. Звезда вспомнила, как лечилась, какой диагноз ей поставили медики, почему у нее возникают мысли о самоубийстве и как она справляется с ними.

Екатерина уже восемь лет страдает хронической головной болью. У знаменитости начинает сильно болеть голова. Боль слишком сильная и не утихает. Раньше актрисе помогали сильнейшие препараты. Впрочем, они перестали действовать, ведь организм Кати привык к ним.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Это началось, когда мне было 20. Восемь лет я страдаю этими головными болями. Это не просто, что у меня мигрень или какие-то приступы. Это хроническая головная боль, которая начинается и может длиться месяцами, годами, пока я не начинаю глушить ее очень большим количеством таблеток. Это один из антидепрессантов и плюс нейролептики", — рассказала актриса в интервью Алине Доротюк.

Диагноз Екатерине врачи точно так и не смогли установить. Головные боли у Тышкевич могли быть вызваны различными факторами.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Его также ставят под сомнение. Диагноз звучит так: соматоморфная головная боль, функциональная осколка в мозге, биохимия нарушена в мозге. Причиной этого может быть какое-то нервное расстройство, возможно, это вызвано родовой травмой, которая у меня была тоже очень сильная. Потом еще сотрясения мозга – три, кажется, у меня было", — призналась актриса.

Из-за сильной головной боли у Кати ухудшилось психологическое состояние. Когда лекарство перестало действовать, актриса была в отчаянии. Она начала впадать в депрессию. У звезды даже возникали мысли покончить со своей жизнью. Тогда же Катя поняла, что надо немедленно действовать и попытаться уехать за границу лечиться.

Фото: mrsketrin/Instagram

"Таблетки, на которых я была восемь лет, прекратили действовать. Я уже дошла до максимальной дозировки. Я пила 17 таблеток в день, ежедневно. А у меня все равно болела голова. Тогда я уже была в отчаянии. Я уже впадаю в реальную депрессию, поэтому я не могу встать с кровати, потому что у меня сильно болит, и ничего мне не помогает. Я была в таком состоянии, что либо так (ред. – поехать лечиться за границу), либо я кончаю жизнь самоубийством", - со слезами на глазах вспомнила Екатерина.

Фото: mrsketrin/Instagram

Тышкевич собрала деньги, чтобы уехать лечиться за границу. Впрочем, врачи в Дании могли ее принять только в конце октября или в ноябре. Для Кати это уже было поздно, поэтому она нашла врача в Украине.

"Мы начали экспериментальное лечение, такое как кетаминовая терапия. Это терапия психоделиками. Эта капельница с кетамином должна была снимать боль. Но мне становилось только хуже. Я была на таком пределе, что звонила маме и говорила, что больше нет никаких сил бороться. Я так и не решила свою проблему", — рассказала актриса.

Мама, которая является нейрохирургом, успокоила Екатерину. Она решила, что актриса может попытаться начать снова принимать старые лекарства, ведь организм очистился, и они могут снова действовать. Таблетки помогли, и сейчас у Кати уже недели две не болит голова.

Звезда призналась, что мысли о самоубийстве у нее возникали. Впрочем, она любит свою жизнь и хочет жить ее дальше. Поэтому Катя отчаянно борется со своей болезнью.

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