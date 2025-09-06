Тяжелобольного Брюса Уиллиса поселили отдельно от семьи: Деми Мур отреагировала на решение его жены

Деми Мур и Брюс Уиллис / © Associated Press

Голливудская актриса Деми Мур отреагировала на громкое признание Эммы Хеминг, которая сообщила, что живет отдельно от своего мужа Брюса Уиллиса, который борется с тяжелым недугом.

Звезда в интервью для The Oprah Podcast публично поддержала жену артиста и отметила, что относится к выбору Эммы с пониманием и уважением. Мур подчеркнула, что молодая женщина взяла на себя чрезвычайно сложную роль и проявила незаурядную силу.

"Я так сильно сочувствую Эмме в этой ситуации, ведь она молодая женщина. Никто не мог предвидеть, куда это все зайдет. Я действительно считаю, что она справилась блестяще. Она полностью посвятила себя тому, чтобы проложить правильный путь. Она одинаково имела страх, силы и мужество, проходя сквозь это", — сказала Деми.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / © Associated Press

Знаменитость, которая была в браке с Уиллисом более десятилетия и воспитывает с ним трех дочерей, призналась, что тоже поддерживает бывшего мужа в борьбе с болезнью: "Самое важное — принимать его таким, какой он есть сегодня".

Напомним, в 2022 году семья Брюса объявила о завершении его актерской карьеры. А уже в следующем году стало известно, что актеру поставили диагноз — фронтотемпоральная деменция. Болезнь постепенно отобрала у него способность разговаривать и серьезно повлияла на поведение.

Недавно Эмма Хеминг объяснила, что решение поселить мужа в отдельном доме принято для сохранения спокойствия детей и профессионального ухода за звездой. В то же время она призналась, что сталкивается с критикой в соцсетях, которой уже дала резкий отпор.