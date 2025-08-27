Тяжелобольного Брюса Уиллиса поселили в отдельном доме: "Мозг его подводит"

Брюс Уиллис / © Associated Press

Жена больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса раскрыла новые подробности о его состоянии.

Британская модель Эмма Хеминг-Уиллис в спецвыпуске ABC уверяет, что ее муж в целом хорошо себя чувствует, однако прогнозы неутешительные. В частности, мозг актера на фоне болезни не работает должным образом, его речь исчезла. Однако семья Уиллиса не теряет оптимизма. Они научились общаться с ним тактильно. Эмма делится, что муж пока что узнает семью. Когда они рядом, он чувствует себя счастливым.

"Брюс в целом в прекрасном состоянии здоровья. Просто мозг его подводит. Речь исчезает, и мы научились адаптироваться. У нас есть способ общения с ним, который просто совсем другой. Я знаю, что узнает. Когда мы с ним, он сияет. Он держит нас за руки. Мы целуем его. Мы обнимаем его. Он отвечает взаимностью. Он этим восхищается", - призналась жена артиста.

Брюс Уиллис с женой / © Associated Press

Однако избраннице Брюса Уиллиса все же пришлось принять сложное для нее решение. Актер больше не живет с семьей - его поселили в отдельном одноэтажном доме, который оборудован специально для его нужд. Там он находится под круглосуточным наблюдением. Для жены Уиллиса это довольно болезненное и сложное решение. Она старается как можно больше проводить время с мужем и ежедневно завтракает с ним и ужинает.

Болезнь Брюса Уиллиса - что известно

В марте 2022 года стало известно, что Брюс Уиллис тяжело болен. Сначала считалось, что актер страдает от афазии. Однако впоследствии оказалось, что у артиста хуже диагноз. Врачи выяснили, что у Уиллиса лобно-височная деменция. От этой болезни лекарств нет и она быстро прогрессирует. В среднем пациенты с таким недугом живут от шести до восьми лет.

Напомним, недавно жена Брюса Уиллиса рассказала, как узнала о болезни мужа. Также она делилась своими переживаниями о состоянии возлюбленного.