Тяжелобольного Брюса Уиллиса застали с полицейскими в США: что произошло

Голливудский актер Брюс Уиллис, который страдает лобно-височной деменцией и покинул свою профессию, почти не появляется на публике.

Впрочем, на этот раз знаменитость сделал исключение. Во время ужасных пожаров в США он прибыл в Калифорнию. На редких кадрах 69-летнего актера засняли во время встречи с местными спасательными службами. Брюс искренне поблагодарил их за колоссальные усилия, которые они прилагают для скорейшего преодоления бедствия.

Брюс Уиллис / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Брюс Уиллис / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Соответствующими снимками в Instagram поделилась модель Эмма Хеминг. Избранница Уиллиса призналась, что гордится возлюбленным и его искренностью: "Увидев спасателей, Брюс при первой же возможности никогда не упускал возможность выразить свою признательность крепким рукопожатием и "благодарю за вашу службу". Вчера так и произошло".

Брюс Уиллис / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Под кадрами поклонники отметили, что Брюс Уиллис даже несмотря на сложную болезнь остается настоящим человеком. И не могли удержать эмоций от того, что "крепкий орешек" до сих пор улыбается и выглядит хорошо.

Напомним, недавно певец Тарас Тополя на редком фото показал своего 9-летнего сына Марка. Более того, звездный отец назвал необычный талант мальчика.

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