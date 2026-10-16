Тяжелобольной Алексей Залевский рассказал о своем состоянии сейчас и о перенесенной операции

Алексей Залевский / © instagram.com/zalevskiy_aleksey

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Известный украинский дизайнер Алексей Залевский рассказал о своем состоянии сейчас.

В 2023 году в знаменитости диагностировали некроз костей. Дизайнер уже перенес первую операцию — ему пересадили костный мозг. Алексей Залевский на проекте «Наодинці з Гламуром» честно признается, что почти ничего не изменилось. Тем не менее, он продолжает лечение и ждет последующих операций.

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«Жив, хожу, как видите. Пока в процессе… Сделал первую техническую операцию, еще жду следующих операций. Практически все так и осталось. Я в процессе лечения», — признался дизайнер Анне Севастьяновой.

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Также Алексей Залевский обратился к украинцам. Дело в том, что у дизайнера не было средств на лечение, поэтому ему их собирали. Знаменитость не скрывает, что не верил, что это возможно. Тем не менее, ему собрали необходимую сумму, благодаря чему дизайнер смог приступить к лечению. Алексей Залевский очень благодарен всем неравнодушным, которые в трудную минуту помогли ему.

Алексей Залевский / © instagram.com/zalevskiy_aleksey

«Благодарю всех украинцев, которые помогли мне собрать на мою болезнь. Я искренне признателен, я не ожидал этого. Я даже иногда плакал по этому поводу, потому что я не поверил. Но это произошло, это было действительно. Я очень благодарен всем украинцам, низкий поклон вам. Я надеюсь, что все-таки поправлюсь и сделаю последние две операции», — поблагодарил дизайнер.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Я ЦЮ ЛЮДИНУ ВИКРЕСЛИЛА!» Леся ЖУРАКІВСЬКА жорстко про відому акторку на прем’єрі фільму КРАШАНКА-2

Отметим, в 2023 году Алексея Залевского диагностировал некроз костей — разрушение костной ткани с нарушением функции пораженного сустава. Дизайнеру потребовалась срочная операция, иначе он мог бы стать прикованным к постели. Знаменитость скрывал свою болезнь, однако проговорился после интервью проекту «Наодинці». В конце концов ему организовали благотворительный сбор и помогли найти средства на лечение.

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Напомним, недавно певица Екатерина Бужинская ошеломила признанием о трех операциях. Также артистка удивила, как в этот трудный период «получила нож в спину» от близкого человека.

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