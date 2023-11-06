Тяжелобольной Богдан Буше рассказал о своем состоянии: "Еще то испытание"

Украинский актер и телеведущий Богдан "Буше" Шелудяк, у которого нашли редкое заболевание, рассказал о своем состоянии.

В Instagram-stories шоумен, которому подтвердили диагноз "синдром Гийена-Барре", поделился, что его жизнь сейчас кардинально изменилась. Если раньше он был недоволен собой и пытался превзойти собственные же достижения, то сейчас радуется уже тому, что может ходить самостоятельно.

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

"Еще вчера ты, недоволен собой, находишься в гонке, которую сам себе и придумал. А сегодня радуешься, что можешь самостоятельно идти", — признался ведущий.

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

Богдан Буше рассказал, что сейчас почти не встает с кровати и отдыхает. По словам шоумена, благодаря постельному режиму ему стало легче говорить.

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

"Лежать столько дней подряд — это, конечно, еще то испытание. Кстати, лежа уже говорить стало легче", — поделился шоумен.

Пост Богдана Буше / Фото: instagram.com/bushe8

Напомним, в начале ноября Богдану Буше поставили редкий диагноз "синдром Гийена-Барре". Из-за тяжелой болезни ведущий едва ходит, а также ему сложно говорить. Недавно шоумен поделился, как у него проявляется "синдром Гиена-Барре".

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