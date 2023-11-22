Тяжелобольной Богдан Буше рассказал о трудностях, возникших вследствие его редкой болезни

Украинский актер и телеведущий Богдан "Буше" Шелудяк, у которого диагностировали редкое заболевание, рассказал, как проходит его реабилитация.

Так, знаменитость признается, что ему уже гораздо лучше. Болезнь он преодолел. Однако до сих пор вынужден бороться с некоторыми последствиями синдрома Гиена-Барре.

"Мне гораздо лучше! Можно сказать, что болезнь мы остановили и вылечили. Сейчас борюсь с последствиями. Но они не критичны", – объяснил актер.

Богдан Шелудяк

По словам Буше, ему повезло больше других с таким синдромом, поскольку его конечности окончательно не отказали. Также в норму быстро вернулись зрение и речь. Тем не менее, телезвезда пожаловалась на ряд других проблем. В частности, рассказал о временном онемении конечностей, сильной усталости и головной боли.

"Иногда людям после этого заболевания нужно заново учиться ходить. У меня этого нет. Единственное, что осталось, – это незначительное онемение конечностей. Иногда состояние такое, как у тебя легкое опьянение или сильная усталость. После длительной активности немного болит голова. Зрение и речь восстановилися уже почти на 100%", – поделился Буше.

Богдан Шелудяк

Пока Богдан не нуждается в особой реабилитации. Он продолжает употреблять лекарства и постепенно восстанавливает силы. Даже признался, что вернулся к активному ритму жизни.

"Сейчас продолжаю работать и налаживать нейронные и нервные связи, пью таблетки. Я понимаю, что определенные нюансы могут сохраняться довольно длительное время. Но от меня это не зависит, так что просто даю организму восстановиться. К счастью, специфическая реабилитация мне не нужна. Главное – не лежать, а ходить", – добавил Шелудяк.

Напомним, недавно Богдан Буше показал, как в медицинском учреждении проходило его лечение. Звезда показал видео из стационара.

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