Тяжелобольной Богдан Шелудяк обратился к фанам из больницы: "У меня впечатление, что вы меня отпеваете"

Ведущий проекта "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк обратился к своим поклонникам с просьбой.

Шоумен записал видео из больницы, где проходит лечение, с просьбой прекратить присылать ему молитвы. Буше пошутил, что у него такое впечатление, будто фаны таким образом его отпевают:

"А можно вас кое-что попросить? Пожалуйста, прекратите мне сбрасывать молитвы. Потому что у меня такое впечатление, что вы меня отпеваете. Все ок, я не Стивен Хокинг. Все восстанавливается. Да, сейчас состояние не очень. Но оно не регрессирует. Поэтому, все норм. Не бросайте молитвы. Спасибо", – с трудом сказал Шелудяк, которому из-за болезни трудно говорить.

Больной Богдан Шелудяк обратился к поклонникам из больницы с просьбой

Напомним, ведущий и актер Богдан Шелудяк шокировал поклонников, что у него обнаружили редкую болезнь – синдром Гийена-Барре. Болезнь излечима, но требует много времени для восстановления. Во время этой болезни иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. Сейчас Шелудяку трудно говорить. Также ведущий рассказал, что его утро среды, 1 ноября, началось с того, что он не мог самостоятельно ходить без помощи.

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