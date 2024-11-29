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Тяжелобольной Брюс Уиллис появился на редком фото дома и попозировал с подарком от дочерей

Тяжелобольной Брюс Уиллис появился на редком фото дома и попозировал с подарком от дочерей

Брюс Уиллис и Таллула / Фото: instagram.com/buuski

Актер отпраздновал День благодарения в кругу семьи.

Дочери голливудского актера Брюса Уиллиса, Скаут и Таллула восхитили фанов семейным снимком с папой, который уже долгое время страдает на деменцию.

Свежим снимком дочери поделились в фотоблоге. Семейство показало, как отпраздновало День благодарения. Вероятно, праздник прошел в частном доме 69-летней звезды. На изображении тяжелобольный Уиллис сидит на диване со Скаут, а на полу позирует Таллула. Девушки пришли к папе не с пустыми руками, а принесли ему символическую статуэтку с надписью: "Лучший папа в мире".

Брюс Уиллис с дочерьми / © instagram.com/buuski
Брюс Уиллис с дочерьми / Фото: instagram.com/buuski

В комментариях поклонники поделились впечатлениями от милых фото и поздравили семейство с праздником:

  • Мой папа того же возраста, как и ваш, и у него тоже деменция. Спасибо за то, что делитесь частью своей истории. Это помогает чувствовать себя менее одинокой в этот период
  • С Днем благодарения, девушки! Вы обе замечательные дочери! Я уверена, что его сердце исполнено любви!
  • Любовь в чистом виде
  • Чувствую, что эта семья действительно узнала истинное значение безусловной любви. Это так прекрасно

Напомним, недавно жена Брюса Уиллиса, модель Эмма Геминг делилась фото с его другими двумя дочками-подростками и рассказывала, как они вместе проводили время.

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