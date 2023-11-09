Тяжелобольной ведущий "Хто зверху" показался спустя две недели в больнице: как выглядит Богдан Буше

Ведущий проекта "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк после того, как у него был установлен редкий диагноз — синдром Гиена-Барре, последние две недели провел в больнице.

После двух недель на стационаре Буше вышел с поклонниками на связь и рассказал о ходе своего лечения. Ведущий поделился видео, снятым во время очередного обследования у врача.

Шелудяк порадовал поклонников информацией, что болезнь удалось остановить, но впереди его ждет долгий процесс восстановления:

"Вторую неделю в стационаре. Болезнь остановили, теперь боремся с последствиями, которые она успела наделать. Мне уже гораздо легче ходить, хотя онемение конечностей сохраняется, а рефлексов так и нет. В глазах не так двоится, поэтому в окружении стало меньше близнецов, а говорю я уже не как наркоман со стажем", – рассказал о своем состоянии Буше.

Ведущий "Хто зверху" показался в больнице через две недели на стационаре

Как известно, неделю назад Богдан Шелудяк сообщил, что у него нашли редкое заболевание – синдром Гиена-Барре. Из-за тяжелой болезни ведущий едва ходит, а также ему сложно говорить. Болезнь излечима, но требует много времени для восстановления. Во время этой болезни иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы.

Напомним, ранее Богдан Шелудяк рассказал, как именно у него проявляется синдром Гиена-Барре.

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