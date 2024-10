Тяжелобольную Селин Дион довели до слез прямо во время концерта известной звезды — видео

Канадская певица Селин Дион, страдающая неизлечимой тяжелой болезнью, показалась в Лас-Вегасе.

Так, 56-летняя звезда посетила концерт певицы Адель. И во время того, как знаменитость исполняла песню "When We Were Young", фаны сняли трогательный момент. В частности, когда Адель направилась в зал и расплакавшись, обняла Селин под громкие овации. В свою очередь тяжелобольная артистка также не могла сдержать слез. К тому же Дион поцеловала руку коллеге и затем отпустила ее на сцену.

И даже когда Адель уже ушла, Селин долго не могла прийти в себя от эмоциональной встречи и продолжила вытирать слезы платком. Утешать ее взялись 14-летние сыновья-близнецы Нельсон и Эдди.

Адель на концерте растрогала тяжелобольную Селин Дион

Но впоследствии британская певица публично попросила поаплодировать коллеге, присутствующей в зале. Растроганная Селин поднялась с ложи и поблагодарила всех присутствующих воздушными поцелуями. В то же время в своей речи Адель призналась, что она является самой большой фанаткой Дион.

