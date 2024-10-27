Тяжелобольную Селин Дион довели до слез прямо во время концерта известной звезды — видео

Звезду растрогала встреча с коллегой.
Канадская певица Селин Дион, страдающая неизлечимой тяжелой болезнью, показалась в Лас-Вегасе.
Так, 56-летняя звезда посетила концерт певицы Адель. И во время того, как знаменитость исполняла песню "When We Were Young", фаны сняли трогательный момент. В частности, когда Адель направилась в зал и расплакавшись, обняла Селин под громкие овации. В свою очередь тяжелобольная артистка также не могла сдержать слез. К тому же Дион поцеловала руку коллеге и затем отпустила ее на сцену.
И даже когда Адель уже ушла, Селин долго не могла прийти в себя от эмоциональной встречи и продолжила вытирать слезы платком. Утешать ее взялись 14-летние сыновья-близнецы Нельсон и Эдди.
Но впоследствии британская певица публично попросила поаплодировать коллеге, присутствующей в зале. Растроганная Селин поднялась с ложи и поблагодарила всех присутствующих воздушными поцелуями. В то же время в своей речи Адель призналась, что она является самой большой фанаткой Дион.
Напомним, что недавно Оля Полякова отыграла свой концерт в киевском Дворце Спорта. Редакция ТСН.ua побывала на шоу и рассказала, чем артистка довела до слез своих поклонников в зале.
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