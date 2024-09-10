Тяжелобольный Брюс Уиллис изменился до неузнаваемости: как выглядит актер на свежем фото

Артиста, который страдает от деменции, заметили на редкой прогулке по городу.
Голливудский актер Брюс Уиллис, который страдает от лобно-височной деменции, из-за болезни завершил карьеру и прекратил появляться на публике.
Хотя звезда боевиков и ведет закрытый образ жизни, но его семья рассказывает поклонникам о состоянии артиста и крайне редко делится снимками. Впрочем, недавно папарацци удалось застать Брюса Уиллиса во время одной из немногих прогулок по Лос-Анджелесу.
Как пишет Daily Mail, звезду боевиков заметили в районе Студио-Сити. Брюс Уиллис сидел на пассажирском сиденье автомобиля, а вместе с ним были охранники. Актер для прогулки выбрал черную кепку и белую рубашку.
Брюс Уиллис лежал на бешеном получении в LA амид aphasia бой .— Daily Mail Online (@MailOnline) September 9, 2024
Как отметили пользователи в комментариях под фото, Брюс Уиллис сильно изменился. Более того, некоторые написали, что звезду Голливуда просто не узнать.
Отметим, впервые о болезни Брюса Уиллиса стало известно в марте 2022 года. Тогда актер объявил о завершении актерской карьеры из-за афазии – болезни, что негативно влияет на языковые и когнитивные способности. Однако уже через год стало известно, что в Уиллиса на самом деле лобно-височная деменция, которая быстро прогрессирует и не лечится. Сейчас звезда боевиков почти все свое время проводит с семьей и не появляется на публике.
Напомним, недавно старшая дочь Брюса Уиллиса разошлась с бойфрендом. Румер Уиллис разорвала отношения с возлюбленным через год после рождения их совместной дочери.
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