Тяжелораненый на войне Виктор Розовый перенесет операцию за границей: "В борьбе за ходьбу"

Виктор Розовый / © скриншот с видео

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Украинский комик Виктор Розовый рассказал о своей предстоящей операции за границей и признался, будет ли ходить после тяжелого ранения на фронте.

В марте 2024 года жизнь юмориста кардинально изменились. Комик получил тяжелое ранение во время службы на фронте, и его едва спасли медики. Сейчас Виктор Розовый находится на реабилитации, которая длится два года.

Юморист говорит, что борется за левую руку и ходьбу. К слову, он пользуется креслом колесным. Виктор в интервью на YouTube-канале ISLND TV говорит, что его ждет операция за границей. Дело в том, что полноценной реабилитации юмориста мешает спастичность. Поэтому, медики за границей будут пытаться избавиться от этого.

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«Меня ждут еще операции. Вот сейчас, сроки не знаю, потому что должен ехать за границу. Это состояние, постоянно по больницам и реабилитационным центрам, постоянно демотивирует. Ты постоянно находишься в борьбе за ходьбу и за левую руку. Должны образоваться новые нейронные связи. Движение появляется. Если движение появилось, то оно никуда не исчезнет. Но надо усиливать силу мышц. За границу поеду, чтобы забрать спастичность, что мешает реабилитации, ходьбе», — делится юморист.

Виктор Розовый / © instagram.com/viktor.rozoviy

Виктор Розовый не берется давать себе прогнозы, когда его состояние восстановится. Комик понимает, что его реабилитация будет длительной, поскольку ранение было серьезным. Однако он надеется, что после операции его процесс восстановления улучшится. Если врачам удастся избавиться от спастичности, то Розовый сможет лучше ходить. Сейчас без кресла колесного шоумен может двигаться на короткие расстояния и за долгий период времени.

«Врачи говорят, что этим всем надо заниматься. Но я знаю элементы, которые мне мешают для ходьбы, например. Вот эта спастичность очень мешает мне. Мне кололи в позвоночник препарат и после этого я шел. Я и сейчас хожу, но это не функциональная ходьба. Я хожу 23 метра за шесть минут, а функциональная ходьба — это 50 метров в минуту», — поделился шоумен.

Напомним, сейчас в армии служит актер Владимир Ращук. Однако стало известно, что он перевелся из пехоты в штаб. Артист уже раскрыл, как ему это удалось.

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