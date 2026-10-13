Тышкевич на последнем месяце беременности раскрыла, сколько кило набрала и как готовится к родам

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Реклама

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая готовится впервые стать мамой, рассказала об изменениях веса в конце беременности.

Звезда сейчас находится на девятом месяце и призналась, что за это время ожидания малыша набрала 19 килограммов. До родов, по ее словам, остается еще неделя-две, так что вес может увеличиться и до 20 килограммов. По словам Екатерины, все из-за ее прошлого безумного аппетита.

Реклама

«Я всю беременность жрала, как скотина. Меня спрашивают, как я более-менее осталась в форме… Так я набрала 19 кило и мне еще неделю-две ходить. Так может быть еще все 20. А так я ничего не делала. Это так повезло», — поделилась актриса в фотоблоге.

Реклама

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Впрочем, сейчас Тышкевич говорит, что в последнее время ее аппетит все же снизился. Если раньше она в шутку называла себя «пылесосом», который «постоянно топтал что-то», то теперь желание постоянно перекусывать исчезло. А вот родные, по словам артистки, наоборот, еще активнее пытаются ее накормить.

«Неочевидное преимущество девятого месяца, которое не так давно было найдено. Я была пылесосом, который ел все подряд. Но сейчас на девятом месяце я угомонилась. Мне перестало хотеться столько есть на постоянной основе. Говорят, так организм готовится к родам. Хотя у родных появилось еще большее желание меня накормить», — рассказала знаменитость.

Напомним, недавно волонтер Сергей Притула показал всю свою семью. В частности, звезда показал, как выглядят его подросшие дети.

Новости партнеров