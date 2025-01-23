Тышкевич после секс-скандала вокруг Билоуса рассказала о домогательствах со стороны другого актера-преподавателя

Артистка утверждает, что к ответственности необходимо привлечь и другого актера-преподавателя в КНУ имени Карпенко-Карого.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич отреагировала на секс-скандал вокруг преподавателя КНУ имени Карпенко-Карого и художественного руководителя Киевского национального академического молодого театра Андрея Билоуса.

Артистка, которая училась в театральном, утверждает, что к ответственности необходимо привлечь и другого актера-преподавателя в КНУ имени Карпенко-Карого. Речь идет о Юрии Высоцком. В Facebook Екатерина рассказала, что уже давно пыталась дать этому огласку, ведь и сама сталкивалась с ненадлежащим поведением преподавателя. Однако актриса утверждает, что ее личная история не такая шокирующая, поэтому ее недостаточно, чтобы привлечь Высоцкого к ответственности.

"Я уже давно предлагала дать огласку о нем тоже, но что-то никто не хочет пока что. А моя личная история не настолько шокирующая, чтобы ее было достаточно. О других историях мне известно, и они на 100% правдивы, но девушки не решаются идти на эту войну против "мастера", – написала актриса.

Пост Екатерины Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тышкевич призвала всех, кто сталкивался с домогательствами со стороны преподавателя Юрия Высоцкого не молчать и делиться своими историями. Актриса утверждает, что он должен ответить за содеянное.

"Надо сделать все, чтобы он прекратил калечить девушек и ответил за все, что сделал. Пора называть имена и останавливать эту безнаказанность!" – заявила актриса.

Секс-скандал вокруг режиссера Андрея Билоуса – что известно

На днях вокруг режиссера и преподавателя Андрея Билоуса разразился громкий скандал. Анонимная студентка обвинила его в непристойной переписке, сексуальных домогательствах и психологическом давлении.

В КНУ имени Карпенко-Карого уже отреагировали на обвинения. В учебном заведении отметили, что не получали никаких официальных заявлений или доказательств ненадлежащего поведения Андрея Билоуса. Администрация университета также призывает проверять правдивость информации.

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