Тышкевич призналась, как за 10 лет изменились отношения с мужем Томусяком и какая ее болезнь на них повлияла

Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая ранее раскрыла подробности о состоянии здоровья, поделилась, как за более чем 10 лет изменились ее отношения с мужем, актером Валентином Томусяком.

Супруги уже довольно продолжительное время вместе. Одни из самых трудных моментов в жизни Тышкевич, которые связаны с состоянием здоровья, муж был рядом. Актриса признается, что порой она не понимает, за что ему эти все испытания. Сам же Валентин Томусяк всегда рядом и поддерживает жену. В интервью Oboz.ua артистка признается, что ее возлюбленный говорит, что без нее его жизнь была бы грустной.

"Знаете, я до сих пор не понимаю, за что это все Валику? Часто говорю, что это какая-то моя карма, которую ему почему-то приходится вместе со мной проходить. А он говорит, что его жизнь была бы без меня очень грустной", - делится артистка.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Актриса также не стесняется говорить, что для нее их союз с мужем – это пример здоровых отношений, хотя они базировались сначала на дружбе, поддержке и юморе. Со временем взаимоотношения пары стали только глубже, а чувства – сильнее. Екатерина Тышкевич убеждена, что ей повезло с мужем.

"Признаюсь откровенно, наша любовь строилась не на головокружительной страсти - сексе, огне, ревности. Отношения строили на дружбе, поддержке друг друга, хорошем настроении. И со временем чувствую, что отношения становятся все глубже и глубже. Пожалуй, еще пять лет я не любила Валика так сильно, как сейчас. Мне очень сильно повезло с мужем. Наши отношения – это пример здоровых, поддерживающих отношений", - добавила актриса.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич рассказала, как ее подставила режиссер-предатель Оксана Байрак. Неприятный инцидент произошел уже во время полномасштабной войны.