Тышкевич шокировала, как предательница Байрак подставила ее во время войны: "Сердце прихватило от возмущения"

Екатерина Тышкевич и Оксана Байрак

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич шокировала, какая скандальный режиссер Оксана Байрак, которая поддерживает Россию, подставила ее во время войны.

До полномасштабного российского вторжения артистка дружила с Байрак, а также активно снималась в ее лентах. До великой войны Тышкевич успела сыграть роль в фильме предательницы "3+3?". Конечно, в Украине картина в прокат не вышла. Режиссер отдала его российскому телеканалу, где недавно состоялся показ.

"Последний мой проект был еще до начала полномасштабного вторжения. Это была четырехсерийка "Птичка в клетке", кажется, так называлась. Параллельно я снималась в Байрак в главной роли в фильме "3+3?". Кстати, буквально несколько месяцев назад он вышел, но не у нас – в России", - рассказала актриса в интервью Oboz.ua.

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Оксана Байрак / © instagram.com/ksanabayrak

Екатерина Тышкевич очень возмутилась, когда об этом узнала. Впрочем, артистку успокоила ее коллега Даша Трегубова, которая тоже играла в этой картине. Актриса отметила, что этим поступком Байрак сделала хуже только себе. Мол, в России прекрасно знают о четкой антивоенной позиции Тышкевич и Трегубовой, так что пусть теперь задаются вопросами, почему на российском телевидении показывают сознательных украинцев.

"Я была очень удивлена, когда об этом узнала. Показ состоялся на Первом канале. Написала Даше Трегубовой, которая тоже играла в этой картине, потому что сердце прихватило от возмущения. А Даша отписала, что на это можно посмотреть и с другой стороны, мол, там прекрасно знают о нашей позиции, поэтому это им надо волноваться, что дают эфир сознательных украинцев", - отметила актриса.

Напомним, недавно о предательнице Оксане Байрак высказался актер Владимир Гладкий, который тоже снимался в ее проектах. Артист вспомнил, как скандальный режиссер разозлила его своим сообщением после начала полномасштабной войны, из-за чего он ее заблокировал.