У 2-летней дочери известной блогерши диагностировали рак

Нара Смит

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Известная американская блогерша, инфлюэнсер и модель Нара Смит шокировала, что у ее 2-летней дочери диагностировали рак.

Произошло это еще в конце 2025 года, однако только сейчас знаменитость решилась рассказать об этом. Знаменитость говорит, что они заметили у Вимси подозрительные симптомы. В конце концов модель немедленно обратилась в отделение неотложной помощи. Медики не знали, что делать. Наконец, педиатр посоветовал пройти дополнительные обследования, в частности биопсию. Нара Смит признается, что ее материнский инстинкт подсказывал, что у дочери рак.

«Когда мы увидели что-то подозрительное на ней, мы отвезли ее в отделение неотложной помощи, и они не знали, что с этим делать. Когда мы отвезли ее к нашему педиатру, я помню, как он затих. У меня в тот момент сердце сжалось. Не знаю, подсказывало ли мне что-то или просто материнская интуиция, но первое, что я испытала, это то, что у нее рак», — вспоминает блогерша.

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У дочери Нары Смит подтвердили рак

Наконец, диагноз подтвердился, и Нара начала лечение дочери, в частности курс химиотерапии. Модель не стала раскрывать тип онкологии, который обнаружили в 2-летней Вимси, а также в каком она сейчас состоянии. Звезда Сети только призналась, что хотела этим поделиться, чтобы быть поддержкой другим семьям, которые тоже с этим столкнулись.

Отметим, Нара Смит — известная модель и блогерша, которая живет в США. Она прославилась благодаря кулинарным роликам, где готовит еду. Знаменитость замужем. Кроме дочери Вимси, она воспитывает еще троих детей.

Напомним, недавно звезда Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что у него диагностирован рак. Британский ведущий также делился подробностями лечения.

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