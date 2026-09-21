У 35-летнего известного украинского певца парализовало лицо: из-за чего это произошло

Роман Скорпион

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У известного украинского певца Романа Скорпиона парализовало лицо.

Об этом 35-летний артист рассказал в интервью Славе Демину. Случилось это больше месяца назад. Артист говорит, что ехал в авто, чтобы не чувствовать жары, он включил кондиционер, который направил на лицо. К сожалению, Роман Скорпион продул лицевой нерв. Исполнителю диагностировали паралич Белла.

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«У меня был паралич Белла. Это когда полностью часть лица не работает. Я ехал в авто, я поставил себе кондиционер прямо на лицо. Я продул лицевой нерв. Я просыпаюсь и понимаю, что не работает одна часть лица. А у меня концерты, корпоративы, все запланировано, задатки подавали люди», — говорит артист.

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Роман Скорпион

Роман Скорпион сразу обратился к медикам. Певцу подобрали терапию, он работал с мимикой, чтобы мышцы снова начали работать. К счастью, исполнитель начал постепенно восстанавливаться. Сейчас мышцы его лица снова работают, правда, они не полностью в норме. Как говорит Роман Скорпион, к счастью, он легко отделался, потому что сразу же обратился за помощью.

«Я пришел к специалисту, она сразу назначила мне терапию. Сразу друзья из Киева подключились, начали активно все это прорабатывать, постоянная работа с мимикой, нужно было включать мышцы. Еще даже месяц не прошел, как эта часть у меня не работала. Надо было восстанавливать, я даже не мог в трубочку губы сложить», — поделился артист.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева столкнулась с проблемами со здоровьем. У исполнительницы произошло кровоизлияние в голосовую связку. Недавно артистка заговорила о предстоящей операции на фоне этого и объяснила, из-за чего она ей понадобится.

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