У 43-летней известной актрисы Лауры Бенанти прямо во время выступления на сцене случился выкидыш

У известной американской актрисы и певицы Лауры Бенанти случился выкидыш прямо во время выступления на сцене.

Печальной новостью она поделилась в своем Instagram. По словам Лауры, трагедия случилась 3 апреля. Она выступала на сцене круизного лайнера перед двумя тысячами зрителей. 43-летняя актриса поняла, что у нее случился выкидыш, ведь раньше она переживала потерю ребенка. Однако Лаура решила дальше играть на сцене, не показав и виду, что что-то случилось.

Именно на этой сцене у Лауры Бенанти случился выкидыш. / Фото: instagram.com/laurabenanti

"В понедельник, 3 апреля, я выступала на сцене перед двумя тысячами людьми, когда у меня случился выкидыш. Я знала, что происходит. Если бы это была наша первая потеря или даже вторая я, вероятно, не смогла бы продолжать выступать. Но, на к сожалению, мне не чужие ощущения потери ребенка", — рассказала актриса.

Лаура добавила, что сейчас они с мужем опустошенные, но уверены, что смогут вместе справиться с горем.

Лаура Бенанти с мужем и старшей дочерью / Фото: instagram.com/laurabenanti

"Мы с мужем разбиты горем, но мы пройдем через это вместе, как мы и многие другие делали это раньше. Я делюсь всем этим не для того, чтобы вызвать сочувствие или внимание, а чтобы напомнить многим людям и семьям, пережившим выкидыш, что вы не одиноки", — добавила актриса.

Напомним, Лаура Бенанти с 2015 года состоит в браке с Патриком Брауном. Пара вместе воспитывает дочерей Эллу и Луизу, которых супругам родила суррогатная мать. Лаура пыталась выносить ребенка в 2016 году, однако тогда у него случился выкидыш.

Дети Лауры Бенанти, которых ей родила суррогатная мать / Фото: instagram.com/laurabenanti

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