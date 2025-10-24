У 45-летней Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга

Ким Кардашьян / © Associated Press

Американская светская львица и предпринимательница Ким Кардашьян призналась, что у нее диагностировали аневризму головного мозга.

Об этом 45-летняя знаменитость рассказала в тизере седьмого сезона реалити-шоу "Семейство Кардашьян", передает The New York Times. В анонсе новых серий Ким Кардашьян показалась на МРТ. В частности, светская львица прошла обследование. У знаменитости обнаружили вздутие кровеносного сосуда в мозге.

В тизере также говорилось о том, что аневризма головного мозга развилась у Ким Кардашьян на фоне стресса. К слову, не последнюю роль в этом сыграл ее развод с американским рэпером Канье Уэстом, который знаменитости финализировали в 2021 году.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Отметим, аневризма головного мозга - это выпячивание на стенке одной из артерий в мозге. В норме сосуды прочные и эластичные, но если в каком-то месте стенка ослабевает, она может раздуться под давлением крови. Если стенка разорвется, возникает кровоизлияние в мозг, что может вызвать инсульт или даже смерть. Долгое время аневризма может никак не проявляться. Ким Кардашьян не говорила, чувствовала ли какие-то симптомы. Западные журналисты также обращались к ней за комментариями, однако ответов не получили.

Напомним, недавно дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста шокировала внешним видом. 12-летняя Норт показалась с татуировками на лице и черными зубами.