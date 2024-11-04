У 47-летней звезды "Бухты Доусона" диагностировали рак — подробности

Американский актер, известный по роли Доусона Лири в сериале "Бухта Доусона", Джеймс Ван Дер Бик столкнулся с онкологией.

Об этом звезда сообщил в интервью People. По словам Джеймса, у него диагностирован колоректальный рак. Сейчас актер проходит лечение. Он делится, что на тернистом пути ему очень помогает поддержка со стороны родных. В частности, Ван Дер Бик находит утешение в жене и шести детях.

"У меня колоректальный рак. Я раньше не разглашал этого. Только принимал меры, чтобы преодолеть его при поддержке моей невероятной семьи", — сообщил знаменитость.

Джеймс Ван Дер Бик / Фото: Associated Press

Между тем, актер не жалуется на свое состояние, а наоборот уверяет, что его переполняет оптимизм. Джеймс успокаивает своих фанатов и объясняет, что сейчас он чувствует себя хорошо. Даже, несмотря на сложный диагноз, он продолжает активно работать и сниматься в американском кино.

"Но есть повод и для радости – я чувствую себя хорошо", — добавил Ван Дер Бик.

Актер также запомнился зрителям благодаря фильму "Очень страшное кино" и появлениям в ряде сериалов "Как я встретил вашу маму", "Американская семейка" и других.

Читайте также: