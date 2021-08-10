У 49-летней актрисы Кристины Эпплгейт диагностировали неизлечимую болезнь

У звезды рассеянный склероз.

Известная американская актриса и лауретка премии "Эмми" Кристина Эпплгейт сообщила о своей болезни.

В 49-летней звезды сериала "Женаты и с детьми" диагностировали рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, которое сопровождается нарушением зрения, движений и чувство равновесия. Об этом она написала в своем Twitter.

"Несколько месяцев назад мне поставили диагноз "рассеянный склероз". Это было удивительное путешествие. Но меня очень сильно поддерживали люди, у которых тоже есть это заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только какой либо кретин ее не заблокирует", — сообщила знаменитость.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It's been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It's been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@ 1capplegate) August 10, 2021

Заметим, в 2008 году Кристина боролась с раком молочной железы и перенесла двойную мастэктомию. 4 года назад ей удалили яичники и фаллопиевы трубы.

Напомним, не так давно у актрисы "Криминального чтива" диагностировали рак легких. Кэти Гриффин рассказала о своей болезни.

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