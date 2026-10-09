У 52-летнего Алексея Суханова случился инсульт: в каком состоянии ведущий

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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В украинского телеведущего Алексея Суханова произошел инсульт.

Об этом 52-летний журналист впервые рассказал на YouTube-канале Okay Eva. Произошло это не так давно, и летом у Алексея Суханова была реабилитация. Ведущий не слишком охотно вникает в подробности, но успокаивает, что чувствует себя относительно хорошо. Журналист может нормально двигать пальцами, только единственное, что иногда из-за последствий инсульта забывает слова.

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«Что мой инсульт? По сравнению с теми, кто сейчас получает травмы на войне… Мне неудобно об этом говорить. Оправился, так и пришел в себя. У меня реабилитация была. Вроде нормально, но иногда я немного слова забываю из-за последствий», — поделился журналист.

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Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Также у Алексея Суханова есть сахарный диабет. Журналист говорит, что о болезни узнал не сразу, как она у него развилась, а только пять лет спустя. Алексей Суханов призывает следить за своим здоровьем и беречься. Вместе с тем, он напомнил, что большинство болезней развиваются на фоне стресса. А украинцам из-за войны приходится постоянно нервничать. Сейчас особенно внимательно нужно относиться к своему здоровью.

«Сахарный диабет становится все больше и больше распространенным явлением. Потому что первопричина сахарного диабета — это не сладкое. Это стрессы! А мы живем всей страной в режиме постоянного стресса. Сахарный диабет становится распространённым явлением. Надо себя действительно контролировать, потому что сахарный диабет — это такой тихий враг, который тебя начинает разрушать изнутри и может привести к инсульту, инфаркту, поражениям сосудистой системы, конечностям, например, к ампутациям, ко всему может привести к потере зрения», — заверил ведущий.

Напомним, недавно судья «МастерШефа» Владимир Ярославский признался в проблемах со здоровьем. Кулинарь уже назвал свой диагноз.

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