ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
711
Время на прочтение
2 мин

У 53-летнего известного украинского певца-военного случился инфаркт

Жена музыканта раскрыла подробности о его состоянии здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Юрий Журавель

Юрий Журавель / © facebook.com/Zhuravelll

Лидер известной украинской группы Ot Vinta, художник, а с августа 2025 года также и военный Юрий Журавель перенес инфаркт.

Об этом 53-летний артист сообщил в своем Facebook. Он опубликовал фото из больницы, на котором запечатлен вместе с женой. Юрий Журавель сообщил, что перенес тяжелый обширный инфаркт. К счастью, медикам удалось стабилизировать его состояние.

"Никаким враждебным инфарктам не одолеть моего сердца, потому что оно переполнено любовью. И именно сегодня у моей любимой Натальи День рождения. Давайте окунем и искупаем ее в море ваших искренних поздравлений и пожеланий. Она рядом, поэтому я быстро и тщательно выздоравливаю. Военно-морские силы придают Журавлю силы, а она крылья", - поделился музыкант.

Юрий Журавель с женой / © facebook.com/Zhuravelll

Юрий Журавель с женой / © facebook.com/Zhuravelll

Жена Юрия Журавля Наталья больше раскрыла подробностей о его состоянии. Любимая артиста поделилась, что в течение последних недель сердце мужа давало о себе знать, пока ему не стало окончательно плохо. Наталья очень сильно благодарна медикам, а особенно бригаде скорой помощи, которые прибыли через 40 минут после вызова, оказали первую медицинскую помощь и спасли жизнь ее возлюбленному.

"В течение нескольких последних недель были сердечные намеки и вот - тяжелый обширный инфаркт. И здесь я хочу сказать главное. Врачи неотложной помощи, реаниматологи и кардиологи - вы настоящие герои. С момента, когда Юра сам вызвал скорую до момента стентирования прошло всего 40 минут. 40 минут, которые спасли жизнь", - поделилась жена музыканта.

Отметим, Юрий Журавель - музыкант, лидер и солист группы Ot Vinta, художник, аниматор, общественный деятель, актер и сценарист. В августе 2025 года он мобилизовался. Юрий Журавель служит в одной из бригад морской пехоты.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева сообщила об ухудшении ее состояния здоровья. На фоне этого артистка отменяет уже второй свой концерт.

Дата публикации
Количество просмотров
711
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie