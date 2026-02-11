У 53-летнего известного украинского певца-военного случился инфаркт

Юрий Журавель / © facebook.com/Zhuravelll

Лидер известной украинской группы Ot Vinta, художник, а с августа 2025 года также и военный Юрий Журавель перенес инфаркт.

Об этом 53-летний артист сообщил в своем Facebook. Он опубликовал фото из больницы, на котором запечатлен вместе с женой. Юрий Журавель сообщил, что перенес тяжелый обширный инфаркт. К счастью, медикам удалось стабилизировать его состояние.

"Никаким враждебным инфарктам не одолеть моего сердца, потому что оно переполнено любовью. И именно сегодня у моей любимой Натальи День рождения. Давайте окунем и искупаем ее в море ваших искренних поздравлений и пожеланий. Она рядом, поэтому я быстро и тщательно выздоравливаю. Военно-морские силы придают Журавлю силы, а она крылья", - поделился музыкант.

Юрий Журавель с женой / © facebook.com/Zhuravelll

Жена Юрия Журавля Наталья больше раскрыла подробностей о его состоянии. Любимая артиста поделилась, что в течение последних недель сердце мужа давало о себе знать, пока ему не стало окончательно плохо. Наталья очень сильно благодарна медикам, а особенно бригаде скорой помощи, которые прибыли через 40 минут после вызова, оказали первую медицинскую помощь и спасли жизнь ее возлюбленному.

"В течение нескольких последних недель были сердечные намеки и вот - тяжелый обширный инфаркт. И здесь я хочу сказать главное. Врачи неотложной помощи, реаниматологи и кардиологи - вы настоящие герои. С момента, когда Юра сам вызвал скорую до момента стентирования прошло всего 40 минут. 40 минут, которые спасли жизнь", - поделилась жена музыканта.

Отметим, Юрий Журавель - музыкант, лидер и солист группы Ot Vinta, художник, аниматор, общественный деятель, актер и сценарист. В августе 2025 года он мобилизовался. Юрий Журавель служит в одной из бригад морской пехоты.

