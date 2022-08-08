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У 66-летнего Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

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У 66-летнего Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Ларс фон Триер / Фото: Associated Press

Стало известно, как себя чувствует датский режиссер Ларс фон Триер.

У известного режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона.

Об этом пишет Guardian со ссылкой на заявление продюсерской компании датского режиссера Zentropa.

В сообщении говорится, что 66-летний Триер держится духом и лечится от симптомов болезни. Кроме того, он продолжает работать над своим фильмом "Выход из Царства". Премьера картины состоится во время Венецианского кинофестиваля, который начнется 31 августа. Сам Ларс планирует присутствовать лично на мероприятии.

Ларс фон Триер / © Associated Press
Ларс фон Триер / Фото: Associated Press

В общем, симптомы болезни Паркинсона – дрожь рук – у режиссера начали проявляться еще в 2018 году. Впрочем, тогда Триер это объяснил тем, что он употребляет антидепрессанты, а алкоголь прекратил пить.

Напомним, недавно Анна Саливанчук пожаловалась на медицинское обслуживание в Буковеле и Яремче. Знаменитость рассказала, что врачи на курорте отказались бесплатно сказать, нужно ли накладывать швы ее сыну, который во время отдыха упал на металлическую пластину и разорвал колено.

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