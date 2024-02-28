У 88-летнего Алена Делона неожиданно провели обыски и обнаружили арсенал незаконного оружия

У знаменитости не было разрешения на владение оружием.

В доме легендарного французского актера Алена Делона неожиданно провели обыски.

Об этом сообщило издание BBC News. Отмечается, что в загородный дом актера по делам наведался служащий из суда. Он заметил у Алена Делона оружие и известил об этом полицию.

Правоохранители посетили дом 88-летнего актера с обысками. У звезды кино обнаружили 72 единицы огнестрельного оружия и более чем 3 тысячи патронов. Полиции пришлось все это конфисковать. Оказалось, что в Алена Делона не было разрешения на владение оружием.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Пока неизвестно, почему к актеру наведывался служащий из суда. Впрочем, ранее знаменитость заявлял о намерении судиться с сыном Энтони Делоном, который заговорил о том, что отец уже совсем осунулся и ему недолго осталось.

Кроме того, в конце января суд признал актера недееспособным. Уход за артистом назначили государственному агенту, а детей Делона лишили этого права.

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