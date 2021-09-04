У актера "Игры престолов" и "Звездных войн" умерла жена

У актера "Игры престолов" и "Звездных войн" умерла жена

Ушла из жизни любимая Ричарда Гранта.

Британский актер, звезда "Игры престолов" и "Звездных войн" Ричард Грант потерял жену.

Любимая 64-летнего знаменитости Джоан Вашингтон умерла. Супруги прожили в браке 35 лет.

Печальную весть исполнитель роли генерала Энрика Прайда в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" сообщил в своем Instagram. Он обнародовал трогательное видео, на котором пара танцует и подпевает композицию Only You.

"Только ты! Джоан — любовь всей моей жизни, которая подарила жизнь нашей дочери Оливии. Наши сердца разбиты твоим уходом прошлой ночью. 35 лет в браке и 38 вместе. Быть по-настоящему узнанным и увиденным тобой — безмерный дар. Не забывай нас, милая моя обезьянка", — написал Грант.

В комментариях фолловеры выразили свои соболезнования и поддержали кумира.

Напомним, в июле умер бывший муж Аллы Пугачевой. Александр Стефанович ушел из жизни в возрасте 76 лет.

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