У актрисы "Криминального чтива" диагностировали рак легких: "Никогда не курила"

Кэти Гриффин рассказала о своей болезни.

Американская комедиантки и актриса Кэти Гриффин сообщила печальную весть.

В 60-летней знаменитости диагностировали рак легких. Актриса "Криминального чтива" готовится к операции по удалению части левого легкого. Об этом она написала в своем Instagram, где отметила, что никогда не курила.

"Врачи настроены оптимистично, поскольку, рак диагностирован на первой стадии. Надеюсь, что после этого не будет химиотерапии или облучения, и у меня будет нормальное дыхание. Я должна буду пройти процедуру хирургического вмешательства в течение месяца или меньше", — отметила она.

Также Кэти отметила, что она вакцинирована от коронавируса, и подчеркнула необходимость прививки от COVID-19 и регулярных медицинских обследований.

В комментариях сторонники поддержали кумира и пожелали выздоровления.

Напомним, не так давно фронтмен группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил, что у него диагностировали рак. Артист показал, как выглядит.

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