У Александра Скичко и Елизаветы Юрушевой родился ребенок – фото

Украинский пародист, нынешний глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его супруга, бизнесвумен Елизавета Юрушева стали родителями.

У супругов родилась дочь. Радостным известием политик поделился в своем Telegram-канале.

Новоиспеченный папа разместил фото, на котором девочка держится крошечной ручкой за маму.

t.me/AleksandrSkichko

"Мы из Украины! Сегодня ночью на одну украинку стало больше!" – прокомментировал событие Скичко.

Известно, что Юрушева рожала за границей.

Напомним, для Елизаветы и Александра новорожденная девочка стала первым общим ребенком. Бизнесвумен воспитывает сына Даниэля и дочь Наталью от предыдущих отношений.

О беременности Юрушева объявила в феврале.

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