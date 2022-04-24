У Александра Скичко и Елизаветы Юрушевой родился ребенок – фото

Украинский пародист, нынешний глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его супруга, бизнесвумен Елизавета Юрушева стали родителями.
У супругов родилась дочь. Радостным известием политик поделился в своем Telegram-канале.
Новоиспеченный папа разместил фото, на котором девочка держится крошечной ручкой за маму.
"Мы из Украины! Сегодня ночью на одну украинку стало больше!" – прокомментировал событие Скичко.
Известно, что Юрушева рожала за границей.
Напомним, для Елизаветы и Александра новорожденная девочка стала первым общим ребенком. Бизнесвумен воспитывает сына Даниэля и дочь Наталью от предыдущих отношений.
О беременности Юрушева объявила в феврале.
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