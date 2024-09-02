У Алины Гросу отреагировали на ее скандальное выступление с песней "Белые розы" и указали на важную деталь

В команде украинской певицы Алины Гросу отреагировали на скандальное видео, где она якобы выступает на корпоративе в США с песней российского исполнителя Юрия Шатунова – "Белые розы".

Менеджмент в комментарии "Фокусу" отметил, что в исполнительницы немало разных приглашений на выступления. Впрочем, поет знаменитость исключительно на английском или украинском. От российских песен Алина Гросу, по словам ее команды, полностью отказалась.

Что касается видеодоказательства – то менеджмент Гросу заявил, что это все монтаж. Мол, певицу пытаются дискредитировать. Завистники якобы специально сфабриковали видео, чтобы подставить исполнительницу и впутать ее в скандал.

Алина Гросу оскандалилась выступлением с известной песней россиянина Шатунова

"Это монтаж. У нее очень много приглашений. Поэтому ей просто завидуют. Она все песни перевела на украинский язык. Алина хорошо владеет украинским и английским, поэтому поет исключительно на этих языках. Нас предупреждали, что чем больше Алина будет узнаваема, тем больше вероятность, что будут такие попытки дискредитировать ее. Это все недоброжелатели. Видео просто сфабриковано", – прокомментировала команда исполнительницы.

Напомним, недавно вокруг Алины Гросу разгорелся громкий скандал. В Сети всплыло видео, где она якобы выступала на корпоративе в США с песней "Белые розы". Впрочем, как утверждает команда звезды, ролик ненастоящий.

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