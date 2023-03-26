У Алины Шаманской серьезно заболел 5-летний сын: "Ночь была тяжелая"

Блогерше пришлось обратиться за помощью в больницу в США, однако там ее ждали разочарования.

Украинская блогерша Алина Шаманска рассказала поклонникам, что вслед за ней заболел ее 5-летний сын.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что Артура мучает высокая температура, тошнота и слабость. Алина не стала заниматься самолечением, поэтому сразу обратилась за помощью к врачам. Однако в больнице блогерша разочаровалась. В частности, никаких очередей не было, а ей с больным сынишкой пришлось почти час ждать врача.

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

"Ночь была тяжелая. Температура, плохое самочувствие у сыночка. Утро тоже было тяжелым. Решила ехать в больницу. В больнице было очень интересно… Мы просто 45 минут заполняли кучу бумаг и ждали, когда менеджер заполнит стою таблицу… Очереди не было! Им было все равно, что ребенок горячий! Уже стонет от боли в животике, тошноты и слабости… Начал засыпать… На 45-й минуте ожидания (без очереди) я просто сказала Артурчику: "Сыночек, плачь вслух!". Другого варианта ускорить процесс я не видела…", — поделилась Алина.

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

Когда все-таки Шаманская с сыном попала на осмотр к врачу, то снова была разочарована, ведь он осмотрел Артура и вышел из палаты.

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

"В конце концов менеджер начала быстрее перебирать пальцами клавиатуру… И нас забрал врач. Он спросил, что случилось, какие симптомы, и вышел из кабинета на 20 минут. Наконец сыночек уснул, я его положила на это кресло и продолжила ждать врача", — возмутилась блогерша.

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

В конце концов пришла другой врач, которая ранее уже осматривала сына Шаманской. Она рассказала, что с Артуром и назначила ему лечение.

"В конце концов пришла врач прекрасная, которая нас принимала в прошлый раз. Сказала, что это вирус, который стартовал еще две недели назад, но усилился масштабно только сейчас. Воспаление ушек, тошнота, высокая температура, кашель, боль в животике... Короче, мы 10 дней на антибиотиках на домашнем режиме. Антибиотики в жизни Артурчика были всего один раз. Мы всегда обходились без них. Надеюсь, это тоже будет прецедент раз в несколько лет", — рассказала Алина.

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

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