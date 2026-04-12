У Алины Шаманской умер отец: "Отныне я сирота"

Алина Шаманская / © instagram.com/shamankaa

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская сообщила о горе в ее семье.

Накануне Пасхи умер близкий и родной человек знаменитости. Ушел из жизни папа Алина - Игорь Анатольевич. Блогерша не скрывает, что для нее это болезненная и тяжелая потеря. Папа был опорой Шаманской, поддержкой, другом, она всегда на него полагалась. А сейчас же блогерше больно осознавать, что она больше не услышит голос родного человека.

В семье Алины Шаманской произошло горе / © instagram.com/shamankaa

"Как мне жаль, пап, что я больше никогда в жизни не услышу по ту сторону телефона: "О, моя самая прекрасная королева! Прелесть глаз моих! У меня все лучше всех!"... Я очень тебя люблю! Ты теперь во мне - навсегда! Я не прощаюсь! Мы с тобой на связи - в моей памяти и мыслях! Пусть все знают, что ты лучший папа для своих троих детей! Таких как ты нет! Я тебя люблю!" - говорит блогерша.

Папа Алины Шаманской / © instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская также делится, что после смерти отца стала сиротой. Мама блогерши умерла еще в 2020 году от рака. Ведущая говорит, что несмотря на боль потери, пытается держаться и не опускать рук ради сына.

"Отныне я сирота. И я стараюсь держаться ради сына", - поделилась блогерша.

Алина Шаманская попрощалась с папой / © instagram.com/shamankaa

