У Алины Шаманской в США украли все документы и деньги: "Мой вылет в Украину под угрозой"

Алина Шаманская / © instagram.com/shamankaa

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская пожаловалась, что ее ограбили в США.

Неприятный инцидент произошел в Лас-Вегасе, где знаменитость посетила концерт. После шоу Алина Шаманская поняла, что у нее исчезла сумочка. Там были все документы, деньги и микрофон.

"В конце концерта я поняла, что меня ограбили! В Лас-Вегасе у меня украли сумку с деньгами, около 2 тысяч долларов, всеми документами, включая загранпаспорт с визой США на 10 лет, микрофон", - поделилась блогерша.

Алина Шаманская / © instagram.com/shamankaa

Самое ужасное то, что Алина Шаманская осталась без документов, в том числе и без загранпаспорта. Возвращение блогерши из США в Украину теперь под угрозой. Знаменитость не знает, когда именно ей удастся выехать из страны. Алина Шаманская очень сильно расстроилась, ведь у нее было немало планов, а также она должна была отвести сына после летних каникул в школу.

"Мой вылет из США в Украину под реальной угрозой! Ведь у меня нет паспорта! Я сильно соскучилась по сыну, должна провести его в школу на первый звонок. Да и съемки расписаны фактически ежедневно после возвращения", - поделилась блогерша.

Алина Шаманская / © instagram.com/shamankaa

Напомним, ранее певец BRYKULETS рассказывал, как его ограбили. Из квартиры артиста украли деньги.