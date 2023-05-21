У Аллы Мазур на войне погиб близкий родственник: "10 апреля Саше исполнилось 32"

Ведущая "ТСН.Тиждень" Алла Мазур поделилась с поклонниками трагическим известием – в возрасте 32 лет на войне погиб ее племянник Александр Серый.

На странице в Instagram ведущая сообщила, что Александр был сыном ее двоюродной сестры. Мужчина погиб 16 мая в бою под Краснопоповкой в Луганской области, защищая Украину.

Алла Мазур также поделилась, что ее родственник не был профессиональным военным и в мирной жизни строил дома, изготавливал крыши, помогал людям создавать их новый счастливый мир и уют.

"Но когда пришлось взять в руки оружие, чтобы этот мирный мир и уют защищать – не спрятался, пошел в армию. Двухметровый красавец, который всегда готов был броситься на помощь… Он пошел выручать своих и в тот день: хотя должен был идти на ротацию. "Но ребятам надо помочь" – объяснял сестре... С того боя он не вернулся, Саша не считал себя героем – но для нас он таков, потому что бросился выручать и поддерживать не только побратимов со 2-го батальона 25-й бригады ВСУ. Он закрыл собой всех нас. Всю семью", – рассказала о своем племяннике Мазур.

Напомним, месяц назад стало известно, что на фронте погиб участник известной группы SilverTown Андрей Касенюк. Музыкант получил тяжелое ранение.

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