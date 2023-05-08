У Аллы Пугачевой украли дорогие часы на похоронах Юдашкина: певица подозревает Пескова

Певица Алла Пугачева в России стала жертвой воров, у исполнительницы украли дорогие часы, которые стоят почти 26 тысяч долларов.

Примадонну обокрали прямо на похоронах ее приятеля, дизайнера Валентина Юдашкина. Как утверждает сама Пугачева, слова которой передают российские пропагандисти, там она почти ни с кем близко не контактировала, за исключением нескольких человек.

В круг подозреваемых попал пресс-секретарь кремлевского диктатора путина – Дмитрий Песков. В частности, именно он на похоронах Юдашкина расцеловал руки Аллы Борисовны.

Алла Пугачева и Дмитрий Песков

"Эти часы мне подарили на позапрошлый день рождения. А во время похорон Валентина Юдашкина я заметила, что они исчезли. Я почти ни с кем не контактировала. Буквально ко мне подошли два-три человека, вместе с ними Дмитрий Песков. Он ничего не знает, говорит, что ему ничего не известно", — передают слова Аллы Пугачевой российские пропагандисты.

Алла Пугачева и Дмитрий Песков

Пока известно, что певица подала заявление в полицию, где и будут выяснять все обстоятельства исчезновения наручных часов.

Отметим, что недавно Алла Пугачева приехала в Россию. Певица прибыла в страну-агрессор, чтобы провести в последний путь своего приятеля Валентина Юдашкина. Однако приезд Примадонны вызвал у россиян настоящую истерику. Отличился пропагандист Соловьев, который назвал певицу "тварью, шелухой, мерзостью".

Напомним, еще в начале полномасштабной войны Алла Пугачева вместе с двойняшками и мужем Максимом Галкиным покинула страну-агрессор. Знаменитость с семьей поселилась в Израиле. Галкин осудил жестокую войну, которую в Украине развязала Россия, тем временем Пугачева заявила, что полностью поддерживает позицию мужа.

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