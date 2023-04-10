У Анастасии Приходько серьезные проблемы со здоровьем: "Ярая болезнь меня догнала"

Певица Анастасия Приходько рассказала о возникших у нее проблемах со здоровьем.

Как в своем Instagram поделилась исполнительница, она серьезно переболела. Болезнь дала свои осложнения, с которыми уже два месяца борется артистка. В частности, Анастасия лишилась слуха.

Анастасия Приходько серьезно заболела / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я очень сильно переболела, и осложнения уже два месяца. Самое главное для музыканта – слух. Но, к сожалению, ничего не меняется… Впервые ходила на "кукушку" (промывание носовой полости под контролем врача – прим. ред.). Это просто ужас! Но слух не возвращается…", — призналась Приходько.

Анастасия Приходько серьезно заболела / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Исполнительница уже даже обратилась за помощью к народной медицине, ведь никакое лекарство ей не помогает. К тому же Настя не знает точно, какая болезнь подкосила ее здоровье. Впрочем, это точно не коронавирус, ведь три теста показали отрицательный результат.

"Народная медицина. Куда же без нее. Дексамитазон и все возможные лекарства в течение двух месяцев не дают ничего! Главное, на корону сдавала три раза, и это не она! Какая-то ярая болезнь меня догнала", — поделилась артистка.

Анастасия Приходько серьезно заболела / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, недавно Настя Каменских сообщила, что серьезно заболела. В голосовых связках исполнительницы появилось какое-то новообразование, которое мешает ей петь. Настя сразу начала лечиться и уже даже попыталась выступить на сцене. Впрочем, полноценно Каменских петь не смогла.

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