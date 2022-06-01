У Анджелины Джоли появилось кольцо с изображением карты Украины: "Воспоминание о прекрасной стране"

У Анджелины Джоли появилось кольцо с изображением карты Украины: "Воспоминание о прекрасной стране"

В конце апреля украинцы были ошеломлены, ведь во Львов приехала голливудская актриса Анджелина Джоли.

Визит звезды был направлен на то, чтобы встретиться с переселенцем из "горячих точек", а также поддержать детей, которые страдают от войны.

Украинцы благодарны Джоли, что она решилась приехать и поддерживает Украину в столь тяжелые времена. Поэтому решили отблагодарить знаменитость и подарили ей серебряное кольцо с изображением карты Украины. Звезда же в свою очередь радостно носит его на безымянном пальце.

Фото: oniks_jewellery/Instagram

Как отметил один из ювелирных брендов Украины, который и подарил Джоли кольцо, теперь у актрисы есть "прекрасное упоминание о прекрасной стране".

Напомним, 30 апреля в одном из кафе Львова заметили голливудскую звезду Анджелину Джоли, которая также является послом доброй воли ООН по делам беженцев.

После этого знаменитость отправилась на львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообщалась с ними лично. Также звезда навестила в больнице детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске.

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