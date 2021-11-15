У Анны Саливанчук во время отдыха заболел 2-летний сын: "Выглядит ужасно"

Звезда вместе с детьми улетела в Египет.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук недавно отправилась в долгожданный отпуск.

Знаменитость улетела вместе с детьми в Египет. Впрочем, спокойно провести время Анне не удалось. Дети стали болеть. Сначала отравился ее старший сын – Глеб. Мальчик два дня чувствовал себя плохо.

Теперь же звезда рассказала, что у ее 2-летнего Никиты появилась странная сыпь на теле. Звезда пока не понимает, что могло произойти с мальчиком. Одни врачи говорят ей, что это энтеровирусная инфекция, а другие утверждают, что это укусы комаров.

Анна Саливанчук с детьми в Египте / instagram.com/salivanchuk.anna

"Его сыпь выглядит иначе. Тем не менее, все равно выглядит ужасно. Температуры нет, и она не чешется", — заверила актриса.

К слову, знаменитость уверена, что с детьми совсем другой отдых. Постоянно нужно следить за ними и в случае чего быть готовым ко всему.

Анна Саливанчук в Египте / instagram.com/salivanchuk.anna

Конечно, когда вспоминаешь эти слова, то представляешь солнечное побережье, улыбающихся детей с мамой возле замка из песка и еще много приятного. На самом деле все иначе. Когда ты отдыхаешь с детьми, у тебя активизируются все органы чувств, ты наблюдательный, не сводишь глаз со своего чада", — добавила Анна.

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