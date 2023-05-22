У Анны Тринчер начались серьезные осложнения после операции: "Почти дошло до абсцесса"

У певицы Анны Тринчер после сложной операции по удалению зубов мудрости начались осложнения.

Некоторое время после хирургического вмешательства понадобилось звезде, чтобы восстановиться. Однако со временем отек на лицо начал поворачиваться, а также появилась сильная боль. В сторис в Instagram Анна рассказала, что ей пришлось снова срочно обращаться к врачу, ведь состояние становилось все хуже.

Как поделилась певица, у нее началось сильное воспаление, и теперь ей снова придется делать операцию.

"Я не хочу вдаваться в подробности. Если коротко рассказать подробности, то у меня начались осложнения после операции. У меня возник гной и дело почти дошло до абсцесса, насколько я поняла. Я сидела в пятницу у стоматолога, и когда он мне это сказал, что надо опять резать все и вычищать, я просто сидела и плакала. У меня тряслись руки и все, я настолько намучилась после этой операции, передать не могу", - едва сдерживая слезы рассказала Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Впереди певицы еще несколько концертов, которые она уже не может отменить. Она пытается держаться в руках и сразу после гастролей начнет лечение.

"Мне снова нужно пропить антибиотики и сидеть на обезболи... Но! Я переживу это состояние, просто нужно взять себя в руки и потерпеть", — написала Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, что недавно Тринчер показала, как ей сняли швы после операции по удалению зубов. Тогда певица чувствовала себя лучше и почти восстановилась после вмешательства.

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